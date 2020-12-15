المنتخب السعودي تحت 19 عاماً يتغلب على تنزانيا في ختام معسكر الدمام

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تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا على ضيفه منتخب تنزانيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، الذي جاء في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وجاء الهدف عن طريق لاعب خط الوسط خليل العبسي في الدقيقة 58 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، محمد الدوسري، جهاد ذكري، نواف المطيري، محمد العوفي، باسل السيالي، عوض الناشري، طلال الجمعة، مشعل محمد، هزاع الغامدي، وهيثم عسيري.

يُذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة “الثالثة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، إلى جانب منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.