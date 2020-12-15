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البحرين ولبنان تدينان الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة

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البحرين ولبنان تدينان الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة

البحرين ولبنان تدينان الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة
http://almnatiq.net/?p=930646

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استهداف سفينة مخصصة لنقل الوقود بقارب مُفخخ في محافظة جدة.
وأكدت الخارجية البحرينية أن هذا العمل العدواني الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً للمنشآت الحيوية في المملكة والمنطقة أجمع، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.
وأعربت عن موقف البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية والمتضامن معها في كل ما تتخذه من خطوات لضمان أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة لهذه التنظيمات الإرهابية التي تشكل مصدراً رئيساً للتوتر في المنطقة والعالم، والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها.
كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الإرهابي الّذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، معبرة عن شجبها لاستهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية.
وأعربت الوزارة في بيان اليوم، عن تضامنها مع المملكة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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