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السجن مع الأشغال الشاقة للبنانية بتهمة التخابر مع إسرائيل

السجن مع الأشغال الشاقة للبنانية بتهمة التخابر مع إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=930666
المناطق - وكالات

أصدرت محكمة عسكرية في لبنان حكما على ناشطة سياسية بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة للتخابر مع إسرائيل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضافت أن كندة الخطيب صدر الحكم بحقها في مزاعم بزيارتها إسرائيل والاتصال بعملاء إسرائيليين وإمدادهم بمعلومات أمنية.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل في حال حرب ويحظران على مواطنيهما زيارة البلد الآخر.

واعتقلت كندة الخطيب في يونيو مع شقيقها، الذي أطلق سراحه لاحقا. ووفق تقارير إعلامية محلية زارت كندة إسرائيل التي عبرت إليها من الأردن.

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