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سفير المملكة في ماليزيا يُسلم الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027

سفير المملكة في ماليزيا يُسلم الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027
http://almnatiq.net/?p=930695
المناطق- الرياض

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان اليوم الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 إلى مدير ملف استضافة كأس آسيا 2027 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جينهو يو، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكان الوفد السعودي المكلف بتقديم الملف، قد التقى أمس، بسمو الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، والأمين العام للاتحاد داتو وندسور جون، في العاصمة البحرينية المنامة، لتقديم الملف الرسمي لاستضافة كأس آسيا 2027، حيث تعذر سفر الوفد إلى ماليزيا لتقديم الملف نظرًا لقيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا.
وقال السفير قطان : “إنه لمن دواعي سروري أن أسلم بشكل رسمي ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027، للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونتمنى أن يكون الفوز حليفنا، لترى القارة الآسيوية الإضافة الكبيرة التي ستنجح المملكة في تحقيقها بإذن الله في استضافة حدث رياضي قاري كبير كهذه البطولة، وفق الدعم غير المحدود الذي تجده كافة القطاعات بالمملكة، والقطاع الرياضي على وجه الخصوص من قيادتنا الرشيدة، التي تولي ذلك اهتمامًا ومتابعة كبيرين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل شكره وتقدير لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا لتسليمه الملف السعودي للاتحاد الآسيوي، مبينًا أن هذا اليوم يمثل خطوة مهمة لتحقيق طموحات المملكة نحو استضافة كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة، في ظل الاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق لتقديم هذا الملف الشامل والقوي، ونأمل أن يكون الفوز بشرف الاستضافة حليفنا بمشيئة الله.
يشار إلى أن خطوة تقديم الملف الرسمي لاستضافة البطولة الآسيوية، جاءت تتويجًا للجهود المبذولة والعمل الدؤوب طيلة الأشهر الماضية، لتقديم فرصة مهمة للمضي قدمًا نحو تطوير كرة القدم الآسيوية، والانطلاق بها إلى آفاق جديدة لاستضافة بطولة كأس آسيا في المملكة 2027، تحت شعار “معًا لمستقبل آسيا”.

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