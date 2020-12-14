رئيس جامعة الجوف يتفقد مقر كلية الطب وكلية طب الأسنان بالمدينة الجامعية ويطلع على مدى جاهزيتهما

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تفقد رئيس جامعة الجوف أ. د / محمد بن عبد الله الشايع تجهيزات مباني كلية طب الأسنان بالمدينة الجامعية واطلع على ما تم إنجازه من أعمال على مستوى القاعات الدراسية والمعامل والبنية التحتية اللازمة لتركيب الأجهزة العلمية ووضع اللمسات النهائية للانتهاء من المشروعين.

واستمع الدكتور الشايع إلى شرح من عميد الكلية د. عبد الرحمن الدريويش عن مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب وخطتها للاستفادة من المبنى، كما تفقد أهم مرافق الكلية ووقف على جاهزية القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات العلمية والمكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

كما زار مقر عيادات طب الأسنان مشيداً التجهيزات والإمكانات المتوفرة، مشدداً على ضرورة تذليل جميع العقبات قبل الانتقال إلى المبنى.

وفي ذات السياق أطلع رئيس الجامعة على مراحل الإنجاز في مشروع كلية الطب بالمدينة الجامعية، واطلع على كافة مرافقه وتجهيزاته، مؤكداً أهمية إنجازه بالوقت والجودة اللازمين تمهيداً لانتقال الطلاب إن شاء الله إلى بيئة حديثة تتوافق مع المرحلة التي تشهدها المملكة من تطور شامل في مختلف المجالات، وتحقيق مخرجات متميزة تليق بما تشهده الجامعة من دعم لامحدود من القيادة أيدها الله.

مؤكداً الحرص على تهيئة البيئة المناسبة بالكلية بما يضمن سير العملية التعليمية بنجاح والمحافظة على المستوى المتميز الذي تحقق خلال الأعوام السابقة.

وفي ختام جولته رفع رئيس الجامعة خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يحظى به التعليم من دعم كبير في مختلف المجالات ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة ولمعالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ على دعمهم ومتابعتهم لجميع شؤون الجامعة.