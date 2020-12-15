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هطول أمطار غزيرة في تبوك ومكة والمدينة والجوف

هطول أمطار غزيرة في تبوك ومكة والمدينة والجوف
http://almnatiq.net/?p=930705
المناطق_ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والمدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج

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