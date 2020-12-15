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اليمن يحذر من تجاهل العالم لإرهاب مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

اليمن يحذر من تجاهل العالم لإرهاب مليشيا الحوثي في البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=930712
المناطق_وكالات

حذّر وزير الاعلام اليمني معمر الأرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب في اليمن

وقال وزير الاعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) : إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران وميلشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية

وأضاف الأرياني إن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب، بل تهديدا خطيراً وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية

وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب

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