أشتية: التطعيم لن يكون إجبارياً

المناطق_وكالات

ال رئيس الوزراء محمد أشتية أمس إن التطعيم لفيروس «كورونا» لن يكون إجباريا لأحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة. وأضاف أشتية: «كل الشعب الفلسطيني يشكل لنا أولوية، لكن هناك أناس عرضة للإصابة اكثر من غيرهم، سواء كان ذلك الطواقم الطبية، أو المرضى أو كبار السن وغير ذلك، كل ذلك سيكون مستندا الى أساس سليم وواضح»

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة أمس (الاثنين) التأكيد على أن الإغلاق وكل الإجراءات الوقائية تتم على أساس علمي وطبي، مؤكداً أن مواجهة كورونا ليست فقط مسؤولية الحكومة بل مسؤولية وطنية واجتماعية ومسؤولية فردية. وقال: «نتفهم أن لا أحد يريد أن يغلق محله التجاري، لكن على الجميع أن يفهم أن كل ما نقوم به هو وقاية لكم ولأولادكم، ولا خيار لنا إلا بالتزامكم بالتباعد أو بالكمامة او بالإغلاق»

من جانبها أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس، عن تسجيل 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و2145 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية «الخليل 2، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 2»، 8 حالات وفاة في قطاع غزة، مدينة القدس 6

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (201)، جنين (131)، نابلس (239)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (224)، سلفيت (29)، قلقيلية (48)، طوباس (32)، بيت لحم (101)، ضواحي القدس (117)، أريحا والأغوار (15)، قطاع غزة (157)، مدينة القدس (200). وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة إن هناك 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي