تفاصيل: وظائف شاغرة للرجال في شركة تطوير التعليم

أعلنت شركة تطوير التعليم وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في منطقة مكة المكرمة.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية :
مشرف: بكالوريوس تربية خاصة \علوم صحية وخبرة ثلاث سنوات في المجال.
معلم تربية خاصة – مسار إعاقة عقلية: بكالوريوس تربية خاصة مسار إعاقة عقلية وخبرة ثلاث سنوات في المجال.
معلم تربية خاصة – مسار توحد واضطرابات سلوكية: بكالوريوس تربية خاصة مسار توحد واضطرابات سلوكية وخبرة ثلاث سنوات في المجال.
مقدم رعاية: ثانوية عامة / يفضل بكالوريوس تربية خاصة ويفضل سنتين في مجال الرعاية.
اخصائي نطق وتخاطب: درجة البكالوريوس في أمراض النطق واللغة وسنة واحدة من الخبرة في مستشفى أو مركز إعادة تأهيل (يفضل).
اخصائي علاج وظيفي: بكالوريوس علاج وظيفي وسنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :
https://tatweer.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl
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