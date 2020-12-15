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تفاصيل: وظائف شاغرة للرجال في شركة تطوير التعليم

تفاصيل: وظائف شاغرة للرجال في شركة تطوير التعليم

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تفاصيل: وظائف شاغرة للرجال في شركة تطوير التعليم

تفاصيل: وظائف شاغرة للرجال في شركة تطوير التعليم
http://almnatiq.net/?p=930721
المناطق_الرياض

أعلنت شركة تطوير التعليم وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في منطقة مكة المكرمة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية :

مشرف: بكالوريوس تربية خاصة \علوم صحية وخبرة ثلاث سنوات في المجال.

معلم تربية خاصة – مسار إعاقة عقلية: بكالوريوس تربية خاصة مسار إعاقة عقلية وخبرة ثلاث سنوات في المجال.

معلم تربية خاصة – مسار توحد واضطرابات سلوكية: بكالوريوس تربية خاصة مسار توحد واضطرابات سلوكية وخبرة ثلاث سنوات في المجال.

مقدم رعاية: ثانوية عامة / يفضل بكالوريوس تربية خاصة ويفضل سنتين في مجال الرعاية.

اخصائي نطق وتخاطب: درجة البكالوريوس في أمراض النطق واللغة  وسنة واحدة من الخبرة في مستشفى أو مركز إعادة تأهيل (يفضل).

اخصائي علاج وظيفي: بكالوريوس علاج وظيفي وسنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :
https://tatweer.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl

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