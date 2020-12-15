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الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة
http://almnatiq.net/?p=930723

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من خلال زورق مفخخ.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن دولة الإمارات تعد هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

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