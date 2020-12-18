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«التأمينات»: 3 حالات لتوزيع معاش رب الأسرة المتوفَّى على الورثة

«التأمينات»: 3 حالات لتوزيع معاش رب الأسرة المتوفَّى على الورثة
http://almnatiq.net/?p=931670
المناطق_ الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نسبة توزيع معاش المشترك المتوفى على الورثة، مشيرة إلى أنها تختلف حسب عدد الورثة.

وذكرت التأمينات الاجتماعية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يوزع المعاش بالكامل بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين، إذا كانوا ثلاثة أو أكثر».

وتابعت التأمينات: المعاش يوزع على الورثة بنسبة 75% إذا كانا اثنين، ويوزع بنسبة 50% إذا كان المستحق شخصًا واحدًا فقط.

ووجه مواطن استفسارًا حول نسبة المستحق من المعاش لزوجة واحدة وبنت غير متزوجة واحدة، في حال وفاة رب الأسرة المتقاعد.

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