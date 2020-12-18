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اليمن.. انتهاء الترتيبات العسكرية في آلية تسريع اتفاق الرياض

اليمن.. انتهاء الترتيبات العسكرية في آلية تسريع اتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=931678
المناطق_متابعات

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الخميس، في تغريدة له على تويتر، اكتمال الترتيبات العسكرية في آلية تسريع “اتفاق الرياض”، واكتمال فصل القوات ونقلها تحت إشراف فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي في اليمن، “استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض”، مؤكداً أنه تم توافق المكوّنات السياسية في اليمن على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً، من بينهم وزراء للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت قوات التحالف، الجمعة الماضي، إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ملتزمان بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وكانت مصادر خاصة لـ”الشرق” أكدت، بدء عمليات انسحاب قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظة أبين بعد أكثر من عام على وجودها في المحافظة جنوبي البلاد.

وتضم أبرز نقاط آلية التسريع “الاستمرار في وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد بين الجانبين، الذي بدأ سريانه منذ 22 من يوليو 2019، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، إلى جانب خروج القوات العسكرية من عدن”.

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