بعد وصول داعشي تونسي خطير… أردوغان يواصل سياسة تصدير الارهابيين إلى ليبيا

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http://almnatiq.net/?p=931690
المناطق_وكالات

كشفت مصادر إعلامية أن الإرهابي التونسي بلال الشواشي، والمعروف بـ”أبو يحيى زكريا” وصل إلى ليبيا مؤخراً قادماً من تركيا.

وحسب بوابة أفريقيا، يوجد الشواشي، وهو من مواليد فرنسا، الآن في المنطقة الشرقية، وقالت المصادر إنه إرهابي خطير، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، قررت في العام الماضي تجديد تجميد أمواله وموارده الاقتصادية 6 أشهر قابلة للتجديد.

والتونسي الشواشي، قيادي بارز سابق في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في تونس، الذي توسع تحت قيادة أميره السابق، سيف الله بن حسين، أبوعياض، أحد أبرز مساعدي أسامة بن لادن السابقين في أفغانستان.

ليشكل تنظيماً مماثلاً في ليبيا، سافر من تونس إلى ليبيا في 2013 ومنها إلى تركيا ليصل إلى سوريا، ويصبح قيادياً في جبهة النصرة، ومنها انتقل إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل انشقاقه عنه وهروبه إلى تركيا.

وسبق للسلطات التونسية اعتقال الشواشي في أكثر من مناسبة، قبل إطلاق سراحه في كل مرة، بضغط من حركة النهضة، خاصةً بين 2011 و2013 التي كانت فيها النهضة تُسيطر مباشرة على وزارة الداخلية.

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