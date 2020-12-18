احدث الأخبار

«لجنة الاحتراف» تلغي تسجيل العنزي بالنصر.. وتصدر قرارًا انضباطيًّا بحق «العالمي»
أبرز المواد
 الشيخ المطلق للرجال: لا تضغطوا على زوجاتكم لأجل إرجاع المهر… هذا الأمر حرام
أبرز المواد
 الجانب المظلم الذي لا يعرفه كثيرون.. الكشف عن خطر قاتل يسببه العسل
أبرز المواد
 بعد وصول داعشي تونسي خطير… أردوغان يواصل سياسة تصدير الارهابيين إلى ليبيا
أبرز المواد
 النفط يتراجع عن ذروة 9 أشهر في ظل مخاوف بشأن الطلب
أبرز المواد
 إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا
أبرز المواد
 اليمن.. انتهاء الترتيبات العسكرية في آلية تسريع اتفاق الرياض
أبرز المواد
 «أمن الطرق»: 4 نصائح لتلافي حالات «التجاوز الخاطئ»
أبرز المواد
 لأول مرة في تاريخه… النقد الدولي يعين امرأة على رأس لجنته التوجيهية
أبرز المواد
 «التأمينات»: 3 حالات لتوزيع معاش رب الأسرة المتوفَّى على الورثة
أبرز المواد
 قرارات جديدة لتنظيم الزيارة وشؤون الزائرين بالمسجد النبوي
أبرز المواد
 ألمانيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
«لجنة الاحتراف» تلغي تسجيل العنزي بالنصر.. وتصدر قرارًا انضباطيًّا بحق «العالمي»

«لجنة الاحتراف» تلغي تسجيل العنزي بالنصر.. وتصدر قرارًا انضباطيًّا بحق «العالمي»

أبرز المواد
الشيخ المطلق للرجال: لا تضغطوا على زوجاتكم لأجل إرجاع المهر… هذا الأمر حرام

الشيخ المطلق للرجال: لا تضغطوا على زوجاتكم لأجل إرجاع المهر… هذا الأمر حرام

أبرز المواد
الجانب المظلم الذي لا يعرفه كثيرون.. الكشف عن خطر قاتل يسببه العسل

الجانب المظلم الذي لا يعرفه كثيرون.. الكشف عن خطر قاتل يسببه العسل

أبرز المواد
بعد وصول داعشي تونسي خطير… أردوغان يواصل سياسة تصدير الارهابيين إلى ليبيا

بعد وصول داعشي تونسي خطير… أردوغان يواصل سياسة تصدير الارهابيين إلى ليبيا

أبرز المواد

الجانب المظلم الذي لا يعرفه كثيرون.. الكشف عن خطر قاتل يسببه العسل

الجانب المظلم الذي لا يعرفه كثيرون.. الكشف عن خطر قاتل يسببه العسل
http://almnatiq.net/?p=931693
المناطق_وكالات

حذرت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، من تناول كميات كبيرة من العسل، لأنه قد يسبب مشكلات صحية خطيرة.

مرض الكبد الدهني
وتقول: “أولا، العسل مادة ذات سعرات حرارية عالية. وثانيا، ارتفاع نسبة سكر الفركتوز فيه، يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي. ويحفز أيضا الشهية، لأنه يحجب مستقبلات هرمون الليبتين المسؤول عن الشعور بالشبع”.

ووفقا لها، من الصعوبة اليوم العثور على عسل نظيف أنتج بأمانة له خصائص سحرية، وذلك بسبب مبيدات الآفات، التي تستخدم على نطاق واسع ما يؤدي إلى موت النحل.

مرضى السكري
وتقول الأخصائية، “توجد أنواع كثيرة وكميات كبيرة من العسل في المتاجر. ولكن لا توجد أعداد النحل التي يمكنها إنتاج هذه الكميات. ولا بأس إذا استخدم السكر في إطعام النحل. ولكن المبيدات تستخدم منذ فترة طويلة، وبالتأكيد استخدمت في الحقول التي يطير فيها النحل أيضا، فما الذي نحصل عليه في النهاية؟ بالتأكيد لن نحصل على منتج للعلاج”.

وتضيف محذرة، يجب أيضا على الشخص السليم تماما، عدم تناول العسل يوميا بكميات كبيرة. وتقول، “بين فترة وأخرى استقبل مرضى السكري، الذين يعتقدون لسبب ما، يمكنهم تناول العسل، وأكثر من هذا، يعتقدون أن تناول العسل يحسن حالتهم الصحية. إن هذا وهم خطير قد يؤدي إلى غيبوبة”.

وتشير الخبيرة، إلى أن العسل الجيد، مادة مطهرة جيدة ومجدد ممتاز، “فمثلا في حالة التهاب الحلق، يجب عمل غرغرة جيدة ومن ثم وضع ملعقة صغيرة من العسل في الفم وامتصاصها ببطء، حينها يظهر تأثيره الإيجابي”.

روابط ذات صلة

«لجنة الاحتراف» تلغي تسجيل العنزي بالنصر.. وتصدر قرارًا انضباطيًّا بحق «العالمي»

«لجنة الاحتراف» تلغي تسجيل العنزي بالنصر.. وتصدر قرارًا انضباطيًّا بحق «العالمي»
الشيخ المطلق للرجال: لا تضغطوا على زوجاتكم لأجل إرجاع المهر… هذا الأمر حرام

الشيخ المطلق للرجال: لا تضغطوا على زوجاتكم لأجل إرجاع المهر… هذا الأمر حرام
بعد وصول داعشي تونسي خطير… أردوغان يواصل سياسة تصدير الارهابيين إلى ليبيا

بعد وصول داعشي تونسي خطير… أردوغان يواصل سياسة تصدير الارهابيين إلى ليبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*