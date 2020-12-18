الشيخ المطلق للرجال: لا تضغطوا على زوجاتكم لأجل إرجاع المهر… هذا الأمر حرام

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كشف الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز للزوج الضغط على زوجته من أجل إرجاع المهر له، مؤكداً أن فعل هذا الأمر حرام.

وقال في تعليقه على حكم مطالبة الزوج بإعادة المهر المقدم والشبكة وعدم دفع المؤخر في حالة الطلاق بعد فترة من الزواج أن أخذ المهر بهذه الطريقة بأنه ضمن أكل الأموال بالباطل ويعد نوعا من الظلم.

وخلال حديثه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية” قال أنه في حال الخُلع يكون للقاضي الحكم في هذهِِِ المسألة وليس للمفتي لأن القاضي حينها يستمع للطرفين وليس لطرف واحد، وبناءً على ذلك يصدر الحكم.