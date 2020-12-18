فرع الموارد البشرية بالرياض يعقد “6” اتفاقيات لمستفيديه

المناطق - الرياض

شهد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاث ايام الماضية توقيع “6” مذكرات اتفاقيات مع عدد من الجهات التدريبية والتطويرية لإستثمار طاقات وقدرات المستفيدين من الرعاية في دور الأيتام ووحدة الحماية الاجتماعية والحاقهم بسوق العمل وتطوير الرعاية الصحية والبرامج الرياضية المقدمة لهم.

وقع الاتفاقيات مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مع ممثلي الجهات في “مركز هدف التكامل واللجنة البارالمبية السعودية ومؤسستي سعي الوقفية وملهم للإدارة والتسويق وشركة طيب السعودية المحدودة واكاديمية فيلوتي ” بحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية أ. علي القباني ومديرة المسؤولية الاجتماعية نوف الدوسري.

تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لمجموعة من الشراكات الموجهة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لخدمة مستفيديه داخل الفروع الإيوائية والكادر العامل معهم.