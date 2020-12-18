احدث الأخبار

أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة
أبرز المواد
 لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟
أبرز المواد
 محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا
أبرز المواد
 النفط يتخطى حاجز الـ52 دولارا بدعم توزيع لقاح كورونا
أبرز المواد
 لجنة الانضباط تصدر 7 قرارت ضد الهلال والفيصلي ومدرب العين واللاعب وليد باخشوين ومسؤولي أندية
أبرز المواد
 وزارة الخارجية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض
أبرز المواد
 الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يقر تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها برئاسة معين عبدالملك
أبرز المواد
 لليوم الثالث.. ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 3000 وفاة
أبرز المواد
 فرع الموارد البشرية بالرياض يعقد “6” اتفاقيات لمستفيديه
منطقة الرياض
 شرطة الرياض : القبض على مواطنة و 3 مقيمين استدرجوا عاملات منزلية لتشغيلهن لدى الغير
منطقة الرياض
 “هيئة التجارة الخارجية” تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة مع منظمة التجارة العالمية
أبرز المواد
أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة

أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة

أبرز المواد
لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟

لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟

أبرز المواد
محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا

محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا

أبرز المواد
النفط يتخطى حاجز الـ52 دولارا بدعم توزيع لقاح كورونا

النفط يتخطى حاجز الـ52 دولارا بدعم توزيع لقاح كورونا

أبرز المواد

لليوم الثالث.. ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 3000 وفاة

لليوم الثالث.. ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 3000 وفاة
http://almnatiq.net/?p=931831
المناطق - وكالات

تجاوزت وفيات فيروس كورونا المستجد 3000 حالة لثالث يوم على التوالي بجانب تسجيل عدد قياسي من الإصابات، في الوقت الذي استعدت فيه الولايات المتحدة لشحن قرابة 6 ملايين جرعة من لقاح جديد من المتوقع الترخيص باستعماله، الجمعة.

وسجلت الولايات المتحدة 239903 حالات إصابة جديدة بالفيروس، الخميس، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى أكثر من 17 مليون حالة منذ بدء جائحة فيروس كورونا قبل ما يقرب من عام.

ويزيد عدد المتوفين الآن على 311 ألفا.

وحذر خبراء في مجال الصحة من تفاقم الأزمة هذا الشتاء في الوقت الذي امتلأت فيه وحدات الرعاية الفائقة بالمرضى وأبقت المستشفيات الأعداد الزائدة على طاقتها في طرقاتها.

وطبقا لإحصاء لرويترز سجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الخاضعين للعلاج كل يوم من الأيام العشرين الماضية، واقترب العدد من 114 ألفا.

وقال رئيس بلدية لوس أنجلوس، إريك غارسيتي: “نتوقع أن يكون عندنا متوفين بعدد أكبر مما لدينا من أماكن لحفظ جثثهم”، مضيفا أن ثاني أكبر مدينة أميركية استنفدت طاقة وحدات الرعاية الفائقة بها تماما.

وللمساعدة في إبطاء الجائحة وعدت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بالعمل سريعا نحو منح ترخيص طوارئ للقاح شركة موديرنا بعد أسبوع من الترخيص باستعمال لقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.

والخميس، وافق فريق مستشارين من الخارج لإدارة الأغذية والعقاقير على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا لفيروس كورونا، ويمكن أن يصدر الترخيص النهائي، الجمعة.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس أزار، إن 5.9 مليون جرعة لقاح من إنتاج شركة موديرنا خُصصت لحكومات الولايات وهي جاهزة للتوزيع في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من مطلع الأسبوع.

ويتم تطعيم الشخص الواحد بجرعتين من أي من اللقاحين وتتراوح الفترة بين الجرعة والأخرى ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وسعت السلطات الصحية لطمأنة الأميركيين إلى أن تجارب سريرية واسعة النطاق ومراجعة علمية أثبتت أن اللقاحين آمنان وفعالان.

روابط ذات صلة

أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة

أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة
لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟

لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟
محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا

محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*