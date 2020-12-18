احدث الأخبار

أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة
أبرز المواد
 لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟
أبرز المواد
 محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا
أبرز المواد
 النفط يتخطى حاجز الـ52 دولارا بدعم توزيع لقاح كورونا
أبرز المواد
 لجنة الانضباط تصدر 7 قرارت ضد الهلال والفيصلي ومدرب العين واللاعب وليد باخشوين ومسؤولي أندية
أبرز المواد
 وزارة الخارجية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض
أبرز المواد
 الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يقر تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها برئاسة معين عبدالملك
أبرز المواد
 لليوم الثالث.. ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 3000 وفاة
أبرز المواد
 فرع الموارد البشرية بالرياض يعقد “6” اتفاقيات لمستفيديه
منطقة الرياض
 شرطة الرياض : القبض على مواطنة و 3 مقيمين استدرجوا عاملات منزلية لتشغيلهن لدى الغير
منطقة الرياض
 “هيئة التجارة الخارجية” تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة مع منظمة التجارة العالمية
أبرز المواد
أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة

أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة

أبرز المواد
لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟

لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟

أبرز المواد
محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا

محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا

أبرز المواد
النفط يتخطى حاجز الـ52 دولارا بدعم توزيع لقاح كورونا

النفط يتخطى حاجز الـ52 دولارا بدعم توزيع لقاح كورونا

أبرز المواد

لجنة الانضباط تصدر 7 قرارت ضد الهلال والفيصلي ومدرب العين واللاعب وليد باخشوين ومسؤولي أندية

لجنة الانضباط تصدر 7 قرارت ضد الهلال والفيصلي ومدرب العين واللاعب وليد باخشوين ومسؤولي أندية
http://almnatiq.net/?p=931843
المناطق - واس

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارًا انضباطيا ضد نادي الهلال بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته أمام الرائد وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) ريال، في قرار غير قابل للاستئناف.
كما أصدرت اللجنة قرارها ضد فريق الفيصلي بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراتهم أمام الرائد وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف.
وغرمت اللجنة مسؤول فريق الهلال فهد المفرج بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال بعد دخوله إلى أرض الملعب في مباراة فريقه أمام الرائد، في قرار غير قابل للاستئناف.
كما غرمت اللجنة مسؤول نادي الوحدة توفيق فؤاد تونسي في مباراة فريقه أمام الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ريال سعودي بعد امتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في قرار غير قابل للاستئناف.
كما أصدرت اللجنة قرارا انضباطيا ضد مدرب نادي العين مايكل هاينز سكيب في مباراة فريقه أمام القادسية بعد غيابه عن المؤتمر الإعلامي وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ريال سعودي في قرار قابل للاستئناف.
وأصدرت اللجنة عقوبتها ضد مسؤول نادي النهضة خليفة الدوسري بعد إساءته لمسؤول المباراة في مباراة فريقه أمام الطائي وإيقافه مباراتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة بها، مع فرض غرامة مالية قدرها (15،000) ألف ريال، وإلزامه بأن يدفع من إجمالي الغرامة المفروضة مبلغاً وقدره (2،000) ريال في قرار غير قابل للاستئناف.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة ضد اللاعب وليد بن رشيد عبيد باخشوين بعد امتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح وسيط اللاعبين علاء بن عادل بن عبدالله كعكي.
وقررت اللجنة حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة تبدأ بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة، على أن تسقط العقوبة في حال تنفيذ قرار المركز ، في قرار غير قابل للاستئناف.

روابط ذات صلة

أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة

أوروبا: الأجندة التركية لا تناسبنا.. وتلويح بعقوبات جديدة
لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟

لماذا يحتاج الجسم معدن الماغنسيوم أكثر من غيره؟
محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا

محققون من الصحة العالمية يزورون الصين لبحث منشأ كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*