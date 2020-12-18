لجنة الانضباط تصدر 7 قرارت ضد الهلال والفيصلي ومدرب العين واللاعب وليد باخشوين ومسؤولي أندية

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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارًا انضباطيا ضد نادي الهلال بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته أمام الرائد وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) ريال، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما أصدرت اللجنة قرارها ضد فريق الفيصلي بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراتهم أمام الرائد وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف.

وغرمت اللجنة مسؤول فريق الهلال فهد المفرج بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال بعد دخوله إلى أرض الملعب في مباراة فريقه أمام الرائد، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرمت اللجنة مسؤول نادي الوحدة توفيق فؤاد تونسي في مباراة فريقه أمام الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ريال سعودي بعد امتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في قرار غير قابل للاستئناف.

كما أصدرت اللجنة قرارا انضباطيا ضد مدرب نادي العين مايكل هاينز سكيب في مباراة فريقه أمام القادسية بعد غيابه عن المؤتمر الإعلامي وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ريال سعودي في قرار قابل للاستئناف.

وأصدرت اللجنة عقوبتها ضد مسؤول نادي النهضة خليفة الدوسري بعد إساءته لمسؤول المباراة في مباراة فريقه أمام الطائي وإيقافه مباراتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة بها، مع فرض غرامة مالية قدرها (15،000) ألف ريال، وإلزامه بأن يدفع من إجمالي الغرامة المفروضة مبلغاً وقدره (2،000) ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة ضد اللاعب وليد بن رشيد عبيد باخشوين بعد امتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح وسيط اللاعبين علاء بن عادل بن عبدالله كعكي.

وقررت اللجنة حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة تبدأ بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة، على أن تسقط العقوبة في حال تنفيذ قرار المركز ، في قرار غير قابل للاستئناف.