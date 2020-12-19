احدث الأخبار

أول مواطن سعودي يتلقى تطعيم كورونا يروي تجربته مع اللقاح
أبرز المواد
 الهند تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بكورونا
أبرز المواد
 حجر في كل أنحاء إيطاليا بسبب كورونا
أبرز المواد
 لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أبرز المواد
 استشاري يوضح طرق علاج «حرقان القدمين» الناتج عن مرض السكري
أبرز المواد
 الصحة: 70% من المواطنين والمقيمين يرغبون في تطعيم كورونا
أبرز المواد
 طبيب سعودي يحسم الجدل حول لقاح كورونا: لا توجد دراسة رصينة تؤكد ضرره
أبرز المواد
 إليك.. أطعمة غنية بالفيتامينات تساعد على زيادة نمو الشعر
أبرز المواد
 توجيه من وزير الإسكان بطراز معماري موحد لمخطط درب الحرمين بجدة
منطقة مكة المكرمة
 فلكي سعودي: الأرض على موعد مع حدث لم يشاهد منذ 800 عام
أبرز المواد
 «الموارد البشرية» تودع 1.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 عبد الملك: التحديات كبيرة وعازمون على مواجهتها
أبرز المواد
أول مواطن سعودي يتلقى تطعيم كورونا يروي تجربته مع اللقاح

أول مواطن سعودي يتلقى تطعيم كورونا يروي تجربته مع اللقاح

أبرز المواد
الهند تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بكورونا

الهند تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بكورونا

أبرز المواد
حجر في كل أنحاء إيطاليا بسبب كورونا

حجر في كل أنحاء إيطاليا بسبب كورونا

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أبرز المواد

طبيب سعودي يحسم الجدل حول لقاح كورونا: لا توجد دراسة رصينة تؤكد ضرره

طبيب سعودي يحسم الجدل حول لقاح كورونا: لا توجد دراسة رصينة تؤكد ضرره
http://almnatiq.net/?p=931917
المناطق_ الرياض

حسم أستاذ واستشاري أمراض الكلي بجامعة المؤسس، الدكتور سعد الشهيب، الجدل المثار حول لقاح “كورونا المستجد”، مؤكدًا أنه لا توجد دراسة رصينة تؤكد أنه ضار. 

وعبر حسابه على “تويتر”، قال الشهيب: يكثر الجدل حول لقاح كورونا، وأحب أن أشير إلى أنه -حسب اطلاعي- لا توجد دراسة رصينة واحده تثبت أنه مضر، مع العلم أنه فعال”، مؤكدًا أن “كبار المختصين في علم الأوبئة يرون أهمية اللقاح”.

وأضاف الشهيب: من يمارس الطب يرى بعينه ما عملته كورونا بالمرضى والممارسين الصحيين من مضاعفات خطيرة لا يستهان بها؛ لذا فأخذه مهم”

روابط ذات صلة

أول مواطن سعودي يتلقى تطعيم كورونا يروي تجربته مع اللقاح

أول مواطن سعودي يتلقى تطعيم كورونا يروي تجربته مع اللقاح
الهند تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بكورونا

الهند تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بكورونا
حجر في كل أنحاء إيطاليا بسبب كورونا

حجر في كل أنحاء إيطاليا بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*