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الصحة: 70% من المواطنين والمقيمين يرغبون في تطعيم كورونا

الصحة: 70% من المواطنين والمقيمين يرغبون في تطعيم كورونا
http://almnatiq.net/?p=931920
المناطق_ الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري، أن استطلاعات الرأي العام أكدت رغبة 60–70% من المواطنين والمقيمين في تلقي لقاح كورونا.

وقال عسيري، إن أكثر من 150 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حتى ظهر أمس الخميس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنهم يعولون على وعي المواطن والمقيم؛ حيث كان الالتزام بالإجراءات الاحترازية جيدًا خلال المراحل الأولى، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس لديهم الرغبة في تلقي اللقاح؛ لأنهم تعبوا من وضع الجائحة، ومع وجود لقاح آمن وفعال فهو الحل الأمثل.

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