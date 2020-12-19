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لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=931926
المناطق_ الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة الرعاية الصحية، أو إدارة المستشفيات)، أو ما يعادلها.

– مساعد بحث أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصحية، الصحة العامة، علم الأحياء)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأشارت الجامعة ، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.

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