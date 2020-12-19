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حجر في كل أنحاء إيطاليا بسبب كورونا

حجر في كل أنحاء إيطاليا بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=931929
المناطق_وكالات

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، مساء الجمعة فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 ديسمبر حتّى 6 يناير.

وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنّه سيتمّ خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يُمنع أيضًا التنقّل من منطقة إلى أخرى إلّا لغايات العمل أو لدواع صحية، مضيفاً انه سيُسمح مبدئيًا لفردٍ واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم.

وتابع كونتي “خبراؤنا يخشون زيادة منحنى العدوى خلال فترة عيد الميلاد”.

وستظل متاجر المواد الغذائية وكذلك صالونات تصفيف الشعر والصيدليات مفتوحة.

وقال كونتي “يمكننا التحدّث عن منطقة حمراء”، موضحًا أنّ الحجر سيتمّ تخفيفه أيّام 28 و29 و30 ديسمبر وكذلك في 4 يناير.

في هذه الأيّام، سيكون بإمكان المتاجر أن تُبقي أبوابها مفتوحة حتّى التاسعة مساءً، وسيكون ممكنًا التنقّل دون تقديم مُبرّر.

وأقرّ بأنّ السلطات ليست لديها الوسائل ولا النيّة لمراقبة الامتثال لتدابير الحجر المنزلي، لكنّه طلب من الإيطاليّين احترام الحدّ الأقصى المُحَدّد، ألا وهو استقبال ضيفَين بالغَين فقط في المنزل.

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