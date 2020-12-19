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أول مواطن سعودي يتلقى تطعيم كورونا يروي تجربته مع اللقاح

أول مواطن سعودي يتلقى تطعيم كورونا يروي تجربته مع اللقاح
http://almnatiq.net/?p=931935
المناطق_ الرياض

المواطن هو عماد الديحان (59 عامًا) ويعاني من مرض السكري، وأكد أنه لكي يحصل على التطعيم سجل في تطبيق «صحتي» له ولأولاده وزوجته، وبعد ثلاثة أيام تم التواصل معه وتحديد موعد وأخذ بعض البيانات عن صحته.

وأضاف أنه توجه عقب ذلك في الموعد المحدد إلى مكان التطعيم المحدد (أرض المعارض)؛ حيث فوجئ بالاستعدادات من قبل وزارة الصحة، التي جهزت نحو 550 غرفة للتطعيم.

وعن حدوث آثار جانبية له عقب التطعيم، أكد عماد أن لا آثار، وأن تجربة اللقاح كانت عادية بالنسبة له، وأن التطعيم كأنه تطعيم ضد الإنفلونزا، وأنه لم يحس بأي مضاعفات أو آثار جانبية.

وعن أطفاله وزوجته ووالدته، أكد أنهم في الانتظار، وعند تحديد موعد لهم سيحصون على اللقاح ضد كورونا.

وكانت الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق «صحتي».

وسيكون التطعيم على 3 مراحل: المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين فوق 65 عامًا وأصحاب المهن الأكثر عرضةً للعدوى، والفئة الثانية للمواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا 50 عامًا ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة. أما الفئة الثالثة فلجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

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