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وكالة الأدوية الأوروبية: متسللون وصلوا إلى وثائق محدودة بهجوم إلكتروني

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وكالة الأدوية الأوروبية: متسللون وصلوا إلى وثائق محدودة بهجوم إلكتروني

وكالة الأدوية الأوروبية: متسللون وصلوا إلى وثائق محدودة بهجوم إلكتروني
http://almnatiq.net/?p=931941
المناطق_وكالات

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن تحقيقا كشف حتى الآن عن وصول متسللين إلى عدد محدود من وثائق تعود لطرف ثالث خلال هجوم إلكتروني عبر الإنترنت وقع مؤخرا وإنها أشركت مؤسسة خارجية في عملية تحقيق شامل في الأمر.

وقالت شركتا Pfizer الأمريكية وBionTech الألمانية في التاسع من ديسمبر كانون الأول إن وثائق متعلقة بلقاح طورته الشركتان للوقاية من كوفيد-19 انكشفت بشكل غير قانوني بعد إعلان وكالة الأدوية الأوروبية عن الواقعة في ذات اليوم.

وقالت الوكالة التي تقيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي وتجيزها إنها تعمل بطاقتها المعتادة وأن جدولها الزمني المتعلق بتقييم وإقرار اللقاحات والأدوية ذات الصلة بكوفيد-19 لم يتأثر.

وأضافت أنها ستواصل تقديم المعلومات عن هذا الأمر في الوقت المناسب.

ويترقب الاتحاد الأوروبي إقرار الوكالة للقاح الشركتين.

ومن المتوقع صدور إعلان بهذا الشأن في 21 من الشهر الجاري.

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