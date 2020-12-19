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«هواوي» تطلق محرك بحث جديد لمنافسة «جوجل»

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«هواوي» تطلق محرك بحث جديد لمنافسة «جوجل»

«هواوي» تطلق محرك بحث جديد لمنافسة «جوجل»
http://almnatiq.net/?p=931944
المناطق_وكالات

أطلقت شركة هواوي محرك بحث جديد لجميع الأجهزة المحمولة، تحت اسم ‘Petal Search’، والذي تنوي من خلاله منافسة جوجل ،التي تحتكر نحو 97% من عمليات البحث في أوروبا.

وقال نائب مدير إدارة أوروبا للبحث بشركة هواوي، فرناندو جارسيا، المسؤول عن التطبيق، الخميس إنه تم فتح النطاقين (petalsearch.com) و (gopetal.com) على الإنترنت بحيث يمكن لأي مستخدم لجهاز بنظام أبل أو أندرويد استخدام هذا المحرك البحث.

وعلى الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، يمكن أيضاً تنزيل التطبيق من “آب ستور”، وهو متجر التطبيقات التي أطلقته شركة هواوي بعد أن تم حظرها في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن تنزيل التطبيق على أجهزة أبل، على الرغم من أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل هذا ستكون قادرة على الوصول إليه، ولكن من المتصفح.

جدير بالذكر أن (Petal Search) هو محرك بحث أطلقته هواوي قبل بضعة أشهر، ويركز على الهواتف المحمولة ويستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة (Big Data) لتوفير تجربة أفضل لمستخدميه.

وأشارت الشركة إلى كافة التقنيات التي طبقتها حول (Petal Search) ستظل مفتوحة، بحيث يمكن لجميع المطورين الوصول إليها.

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