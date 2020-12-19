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المياه الوطنية و(كاوست) توقعان مذكرة تفاهم للبحث العلمي في مجالات تقنيات المعالجة الصحية وخفض تكاليف الطاقة

المياه الوطنية و(كاوست) توقعان مذكرة تفاهم للبحث العلمي في مجالات تقنيات المعالجة الصحية وخفض تكاليف الطاقة
http://almnatiq.net/?p=932030
المناطق - الرياض

وقعت شركة المياه الوطنية، مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مؤخرًا، مذكرة تفاهم للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس منصور بن محمد أبوثنين نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية للمشاريع والخدمات الفنية، والدكتور دونال برادلي نائب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

وأوضح المهندس منصور أبوثنين، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الشركة الرامية إلى حماية الصحة العامة والبيئة، ومسؤوليتها المجتمعية، وشراكتها وتعاونها مع جميع الجهات البحثية والعلمية في هذا الخصوص، وفي كل ما من شأنه رفع كفاءة الخدمات وتحسينها، وتطوير أنظمة تنقيات المعالجة الصحية.

وقال أبوثنين: “تضمنت مذكرة التفاهم خفض استهلاك الطاقة، وإنتاج الوقود الحيوي من المعالجة الصحية، وإيجاد بدائل المعالجة الصحية بالأنظمة اللامركزية، وخدمة التجمعات السكانية الصغيرة، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المياه المعالجة وإعادة استخدامها، وتقليل نسبة الرجيع”.

وأوضح نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية بشركة المياه الوطنية، أن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل المعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها، وفتح آفاق بحثية في مجالات متقدمة مثل التقنيات متناهية الصغر والذكاء الاصطناعي.

وبيّن أبوثنين أن مذكرة التفاهم تدل على أن المملكة لديها مؤسسات وطنية مميزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، وأنها ستفتح آفاقًا بحثية واسعةً خصوصًا في قطاعي المياه والخدمات البيئية.

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