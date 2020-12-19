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قائد القوات الخاصة للأمن البيئي: رسالة سامية وإنسانية وتضحيات وطنية يقدمها رجال أمننا في مختلف القطاعات

قائد القوات الخاصة للأمن البيئي: رسالة سامية وإنسانية وتضحيات وطنية يقدمها رجال أمننا في مختلف القطاعات
http://almnatiq.net/?p=932036
المناطق - واس

‏أكد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي أن رجال الأمن في المملكة يحملون رسالة سامية وإنسانية ويقدمون تضحيات وطنية في مختلف القطاعات الأمنية.
وقال: إن يوم الشرطة العربية يحل علينا ونحن بفضل الله ننعم بالأمن والأمان، ونشهد تطورا في المنظومة الأمنية، يشمل إضافة إلى حفظ أمن الناس وممتلكاتهم، الحفاظ على المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، وهي بيئته، من خلال إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي، التي تهدف إلى إنفاذ وتطبيق الأنظمة البيئية، كما نشهد على‏ المستوى الدولي تصدر المملكة عددا من المؤشرات الأمنية العالمية، مثل مؤشر الأمن ومؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة.
‏ونوّه بأن هذه الإنجازات تحققت بفضل من الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وتضحيات رجال الأمن واستشعارهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إيماناً منهم بأهمية الرسالة التي يؤدونها، والواجب الوطني الذي يقومون به، ‏وبوعي وتعاون المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الأمنية، وإيمانهم بأن الأمن مسؤولية الجميع لينعموا بالأمن والأمان وتتهيأ لهم أسباب الحياة الكريمة.
ورفع العميد الحربي باسمه ونيابة عن منسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي كافة ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لما يوليانه من دعم واهتمام بالأمن وتوفير ما يتطلبه العمل الأمني من إمكانات مادية وبشرية وتقنية، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء ‏الداخلية العرب، على ما يقوم به من جهود لتطوير المنظومة الأمنية لتحقيق رسالة الأمن المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها ومحاربة الظواهر السلبية في المجتمع.

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