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مشاركة 1300 طالب في مسابقة اللغة العربية بـ ” تعليم شمال جدة “

مشاركة 1300 طالب في مسابقة اللغة العربية بـ ” تعليم شمال جدة “
http://almnatiq.net/?p=932043
المناطق - جدة

اختتم مكتب التعليم بشمال جدة فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية مؤخراً  والتي استهدفت الطلاب في مرحل التعليم العام ونظمتها شعبة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بمشاركة أكثر من 1300 طالب .

وقال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد : نسعد في مكتب التعليم بالاحتفاء بلغة القران الكريم اللغة العربية الخالدة والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع وتمثل هوية لجميع العرب والمسلمين ، ومثل هذه المناسبات نحرص على استثمارها بشكل جيد لتوعية الطلاب بأهمية اللغة العربية من خلال المسابقات والفعاليات التي تسهم بشكل كبير في تفاعلهم وتبث روح التنافس فيما بينهم ، ومشاركة اكثر من 1300 طالب من مراحل التعليم في وقت قصير خير دليل على حرص أبنائنا الطلاب على المشاركة في المسابقة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وحبهم للغتهم الخالدة ، وبهذه المناسبة اقدم شكري لزملائي في شعبة اللغة العربية بالمكتب على جهودهم في استثمار هذا اليوم وحث أبنائهم الطلاب بالمشاركة ، والشكر موصول لقادة المدارس والطلاب واولياء امورهم على المشاركة بفعالية خلال أيام المسابقة “.

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