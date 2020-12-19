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لوحة لغة الضاد تزين طريق المدينة بمحافظة جدة

لوحة لغة الضاد تزين طريق المدينة بمحافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=932052
المناطق - واس

أطلقت أمانة محافظة جدة استمرارا لمبادرات عام الخط العربي 2020م بالشراكة مع جمعية عيون جدة لوحة “لغة الضاد” على طريق المدينة، وهي اللوحة الخامسة ضمن الاتفاقية التي جرت بين الجمعية والأمانة .
وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن الاتفاقية مع جمعية عيون تتضمن إطلاق أكثر من 50 جدارية في مختلف أرجاء المحافظة وذلك في إطار الشراكة المجتمعية لتحسين المشهد الحضري للمدينة، مشيراً إلى أن مبادرة الأمانة في عام الخط العربي 2020م تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الـ 18 من ديسمبر حيث يحتفي العالم بأحد أركان التنوع الثقافي وأكثر اللغات انتشارا.

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