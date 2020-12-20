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القبض على مواطنين قاما بصيد خمس ظباء بمحمية عروق بني معارض

القبض على مواطنين قاما بصيد خمس ظباء بمحمية عروق بني معارض
http://almnatiq.net/?p=932134
المناطق - نجران

أعلنت إمارة منطقة نجران اليوم السبت عن القبض على مرتكبي جريمة صيد خمسة من الظباء بمحمية عروق بني معارض، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز الذي أكد بأنه لن يتم التهاون مع كل من قد تسول له نفسه المساس بالحياة الفطرية، أو تقويض الجهود الرامية لإنمائها واستدامتها للأجيال القادمة.
وكان قد تم رصد صيد خمسة ظباء بالمحمية وبتشكيل فريق للتقصي والبحث تم اليوم تحديد هوية الجناة وهما مواطنين اثنين ، تبين انهما استخدما سيارة مسروقة لتنفيذ جريمتهما .
وقد تم القبض على الجانيين في غضون خمس ساعات في عملية محكمة .

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