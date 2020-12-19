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وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد

وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=932139
المناطق - الرياض

تُوفي مصمم باب الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، المهندس منير الجندي، اليوم السبت، في ألمانيا.

وكان الملك خالد وجه بصناعة باب للكعبة من الذهب الخالص، وذلك عقب صلاته فيها عام 1397هــ، ووقع الاختيار على المهندس الجندي لتصميمه.

وصمم الباب في معمل شيخ الصاغة بمكة الشيخ محمود بدر، خاصة أن الملك عبد العزيز كان قد كلف سابقاً أسرة آل بدر بصناعة باب للكعبة أيضاً، واستخدم في صناعة باب الكعبة والثاني المؤدي لسطحها 280 كيلوغراما من الذهب الخالص.

المهندس منير سري الجندي، سوري الجنسية، ولد في مدينة حمص، وكتب اسمه على باب الكعبة المشرفة لأنه صمم بابها. وكان من المقرر أن يتم تصميم باب الكعبة في ألمانيا، وكان لابد من أن يصممه رجل مسلم بناء على طلب السعودية، لكي يكتب اسمه على الباب، ووقع الاختيار على الجندي لنيل شرف تصميم باب الكعبة.

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