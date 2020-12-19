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الثلاثاء المقبل .. إقامة مزاد «حرش العراقيب» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الثلاثاء المقبل .. إقامة مزاد «حرش العراقيب» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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القبض على مواطنين قاما بصيد خمس ظباء بمحمية عروق بني معارض

القبض على مواطنين قاما بصيد خمس ظباء بمحمية عروق بني معارض

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الثلاثاء المقبل .. إقامة مزاد «حرش العراقيب» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الثلاثاء المقبل .. إقامة مزاد «حرش العراقيب» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=932144

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة عن بدء التسجيل في  الذي يُقام بمبادرة من القطاع الخاص وبدعم من إدارة نادي الإبل، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة، والمقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض.
ويستهدف المزاد الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، كبار ملاك الإبل في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجميع الشرائح العربية والعالمية.
ويهدف المزاد إلى تمكين ملاك الإبل من تعزيز منقياتهم للمشاركة في المنافسات المتبقية من المهرجان، كما تخضع المتن المشاركة لجميع الفحوص الطبية التي تضمن سلامتها وعدم العبث بها.

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