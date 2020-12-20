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المهر “ابو لاح” يُحقق كأس وزارة الحرس الوطني

المهر “ابو لاح” يُحقق كأس وزارة الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=932149
المناطق - الرياض

سلم اللواء ركن منصور العيسى رئيس الجهاز العسكري المكلف بالحرس الوطني “كأس وزارة الحرس الوطني” من “الفئة الثالثة” اليوم، لـ شالح العضياني مدرب مهر السنتين “أبو لاح” لأبناء الشريف هزاع العبدلي، وذلك ضمن الجولة الثامنة والثلاثين من موسم نادي سباقات الخيل.
وأكد “أبو لاح” على أنه واحد من أصحاب الحظوظ العالية لنيل أغلى الكؤوس في الميدان السعودي لخيل الإنتاج “كأس المؤسس الملك عبد العزيز” في مارس المقبل بعد فوزه بالشوط السابع تحت قيادة الخيال المحترف “ويجبرتو راموس” على مسافة 1600 متر المخصص لخيل السنتين، بزمن وقدره “دقيقة و38 ثانية و99 جزءًا من الثانية” وبفارق أكثر من أربعة أطوال عن صاحب المركز الثاني “شبل لطام”.

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