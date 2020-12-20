إنجاز تاريخي.. ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه

إنجاز تاريخي.. ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه

أبرز المواد
ما هي أبرز خصائص لقاح موديرنا؟ خبراء يجيبون

ما هي أبرز خصائص لقاح موديرنا؟ خبراء يجيبون

منوعات
تخريج عدد من المبتعثين والمبتعثات في إيرلندا

تخريج عدد من المبتعثين والمبتعثات في إيرلندا

محليات
“سفاح تويتر” الياباني يقبل حكم الإعدام لكن.. الزواج أولا !!

“سفاح تويتر” الياباني يقبل حكم الإعدام لكن.. الزواج أولا !!

أبرز المواد

“سفاح تويتر” الياباني يقبل حكم الإعدام لكن.. الزواج أولا !!

“سفاح تويتر” الياباني يقبل حكم الإعدام لكن.. الزواج أولا !!
http://almnatiq.net/?p=932158

نقلت وسائل إعلام عن ياباني حُكِم عليه بالإعدام لقتله تسعة أشخاص في 2017 بعد استدراجهم إلى منزله عبر “تويتر” قوله إنه لا يعتزم استئناف الحكم لكنه يرغب في الزواج قبل إعدامه.

وكانت محكمة في طوكيو حكمت الثلاثاء بالإعدام على تاكاهيرو شيرايشي لكونه قتل تسعة أشخاص التقاهم عبر شبكات التواصل التواصل الاجتماعي، وعمد إلى تقطيع أوصال جثثهم.

وكان السفاح شيرايشي يختار ضحاياه الذين راوحت أعمارهم بين 15 عاما و26 من أصحاب الميول الانتحارية، ويستدرجهم عبر “تويتر” بعد أن يوهمهم بأنه قادر على مساعدتهم في مشاريعهم أو حتى الموت بجانبهم.

ومع أن محامي شيرايشي كانوا بدأوا بالإعداد للطعن في الحكم، إلا أنه صرّح لصحيفة “ماينيشي شينبون” بأنه ليس في وارد الاستئناف.

ورأى أن الحكم “بديهي” مؤكداً أنه لم يكن متوتراً لدى النطق به.

لكنّ شيرايشي تمنى أن يلتقي “فتاة عادية” وأن يتزوجها قبل تنفيذ الحكم فيه.

وقال للصحيفة “أريد أن أتزوج، وأن ألتقي شريكة وأنا موجود في السجن”.

وكان وكلاء الدفاع عنه ينادون بمعاقبته بالسجن المؤبد بحجة أن ضحاياه كانوا قد أظهروا ميولا انتحارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعطوه موافقتهم على قتلهم.

غير أن المحكمة ردت هذه الفرضية التي ينفيها المتهم نفسه، وكذلك الأمر مع محاولة محاميه إثبات وجود اضطرابات نفسية لدى موكلهم في محاولة لتخفيف العقوبة في حقه.

روابط ذات صلة

إنجاز تاريخي.. ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه

إنجاز تاريخي.. ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه
ما هي أبرز خصائص لقاح موديرنا؟ خبراء يجيبون

ما هي أبرز خصائص لقاح موديرنا؟ خبراء يجيبون
بريطانيا تعيد الحجر المنزلي لمواجهة “سلالة كورونا الجديدة”

بريطانيا تعيد الحجر المنزلي لمواجهة “سلالة كورونا الجديدة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*