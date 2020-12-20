الحصيني: أسبوع ماطر ودرجات الحرارة متذبذبة

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http://almnatiq.net/?p=932215
المناطق - الرياض

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ ابتداءً من اليوم الأحد، حالة ممطرة يمكن تصنيفها بأنها حالة خفيفة -بإذن الله-.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها وشمال الشرقية والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن؛ الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة”.

وتابع: “متوقع أن يكون هناك تذبذب في الحرارة بين انخفاض في الحرارة أيام: الأحد 5/5 والإثنين 5/6 والثلاثاء 1442/5/7هـ، ثم ارتفاع في الحرارة من ثلاث إلى أربع درجات يومَي الأربعاء 5/8 والخميس 1442/5/9هـ، ثم انخفاض في الحرارة من الجمعة 1442/5/10هـ، ومقدار الانخفاض من 5 لـ 7 درجات مئوية، وغائم جزئي”.

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