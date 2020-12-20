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الجبير: ما تحقق لليمن العزيز خطوة مهمة في بلوغ الحل وإنهاء الأزمة

الجبير: ما تحقق لليمن العزيز خطوة مهمة في بلوغ الحل وإنهاء الأزمة
http://almnatiq.net/?p=932217
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم، إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق.

وأمس الأول رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثمّنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

كما أكدت الوزارة على التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لمواصلة الجهود كافة التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

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