الربع الثاني من 2021 ..موعد تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بالرياض

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http://almnatiq.net/?p=932227
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي”سابتكو”، اليوم الأحد، عن موعد تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض.

وقالت الشركة إنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها، إشعاراً بتاريخ 19 /12 /2020 م يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021م .

وأكدت الشركة علىأنه لم يتم تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف.

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