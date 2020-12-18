بر جازان تدعم قطاع الدائر والعيدابي بـ 3500 سلة غذائية ..

جازان -فضه عطيف

امتداداً لدعم جمعية البر الخيرية بجازان لمستفيديها بالمحافظات الجبلية وقف أمين عام جمعية البر بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي اليوم على إيصال 3500 سلة غذائية لجمعية البر الخيرية بالدائر ودفا وال يحي وال زيدان والعيدابي وذلك ضمن مبادرة جمعية البر بجازان التي اطلقتها تحت شعار ” شتاؤنا سعدٌ ” والتي تهدف بتغطية كافة احتياجات الأسر الأكثر إحتياجا في المحافظات الجبلية وذلك بالتعاون مع جمعيات المنطقة والفرق التطوعيه

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بجازان يحيى بن حسن عوض أن الحملة تهدف إلى مساندة الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها.

وبين رئيس جمعية البر الخيرية بالدائر الأستاذ محمد مسعود المالكي ورئيس جمعية العيدابي الأستاذ يحي سليمان الغزواني أن عملية توزيع السلال الغذائية تتم بمشاركة العديد من الفرق التطوعية وفق خطة متكاملة للتوزيع والتوصيل للمستفيدين وذلك وفق معايير وخطط لإيصال السلات للمستفيدين بأسرع وقت ممكن وفق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم.

وبين العلاوي أن هنا وهناك بصمات الخير في بلد الخير و العطاء بمبادرات وصناعة للعمل الخيري مثمنًا العطاء الوافر الذي تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين للأسر الأشد احتياجا ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبة ، وشكر أمين جمعية البر الخيرية بجازان الداعمين سائلاً الله أن يخلف لهم بالخير.

سائلًا الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عن الأمه كل شر.