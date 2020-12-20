أمانة منطقة جازان تنفذ 2318 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي ..

جازان -فضه عطيف

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي 2318 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان إلتزام المنشآت التجارية بتطبيق الإحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، أن الفرق الرقابية رصدت 219 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة وبلديات المنطقة لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، فيما تمت مصادرة 2282 كيلوجرامًا ، وقامت بتطهير وتعقيم 484 موقع .

وأكد ابن سعيدان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة ، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة .

ودعا “ابن سعيدان” المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات .