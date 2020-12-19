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أمانة جدة تبدأ تشجير خمسة محاور بطول 13550 مترا

أمانة جدة تبدأ تشجير خمسة محاور بطول 13550 مترا
http://almnatiq.net/?p=932295
المناطق - واس

شرعت أمانة محافظة جدة في مشروع تشجير المحاور الرئيسة مستهدفة خمسة مواقع ضمن المرحلة الثانية على مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13550 مترا طوليا وبتكلفة تقدر بـ 10 مليون ريال وذلك في إطار التوجه نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري للمدينة.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة  بأمانة جدة المهندس عمرو بن محمد الغـامدي أن المشروع يتضمن تشجير وتجميل خمسة مواقع تمثل عددا من محاور الحركة الرئيسية لمدينة جدة مستهدفا زراعة أكثر من 1200 شجرة متعددة الأنواع و بما يزيد عن 13660 شجيرة وذلك بدءا من الامتداد الشمالي لطريق الملك عبد العزيز – أبحر والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 87% بطول 8 آلاف مترا ومساحة عمل تصل لـ 2500 م2 – وشكل الامتداد الغربي لشارع حراء الموقع الثاني لأعمال التشجير بطول 700 مترا وبنسبة إنجاز 100% – وجاء الموقع الثالث في منطقة مجسمات الجامعة حيث تم إكمال الزراعة والتحسينات على مساحة 3900 متر مربع – ويأتي الموقع الرابع على الامتداد الشمالي لطريق المكرونة بطول 3850 مترا وبنسبة إنجاز وصلت حتى الآن 58% – وشهد الموقع الخامس على طريق الأندلس بدء أعمال التشجير على طول 1000 متر ونسبة إنجاز 5%.

وأشار المهندس عمرو أن مشروع التشجير يشتمل على تمديد شبكات ري في كافة المواقع المذكورة وإنشاء الخزانات الأرضية وتركيب غرف المضخات، بجانب توريد التربة الزراعية وفرد الأحجار الملونة وزراعة النباتات وتركيب الاضاءات،  لافتا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة مستوى التشجير في محاور مدينة جدة الرئيسية وتحسين المشهد الجمالي العام للمدينة.

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