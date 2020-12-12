“العقيل” ملازم أول طيار بحري

الدمام - محمد المسلم

تخرج الملازم أول طيار بحري فراس بن خالد العقيل من القاعدة الأمريكية ” Naval Air Station Whiting Field ” في مدينة ميلتون بولاية فلوريدا الامريكية.

هذا و عبر “العقيل “عن سعادته بتخرجه من القاعدة الامريكية برتبة ملازم أول طيار بحري مقدمًا شكره و تقديره لولاة الأمر لمنحهم إياه هذه الثقة ، و هو ما يجسد اهتمامهم حفظهم الله بأبناء هذا الوطن المعطاء .

الجدير بالذكر بأن “العقيل” خريج كلية الملك فهد البحرية .

من جانبه تتقدم صحيفة “المناطق” بالتهنئة و التبريك “للعقيل” على تخرجه و التهنئة موصولة لأسرته ، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه .