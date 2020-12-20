احدث الأخبار

الكويت تعلن وفاة صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي العصيمي في وفاة والدته
منطقة جازان
 أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا
منطقة عسير
 “التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري
أبرز المواد
 انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يؤكد حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة
منطقة الجوف
 “العقيل” ملازم أول طيار بحري
مجتمع المناطق
 بعد بريطانيا.. سلالة كورونا المتحورة تطل في 3 دول
أبرز المواد
 أمانة جدة تبدأ تشجير خمسة محاور بطول 13550 مترا
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية تنفذ 1679 جولة رقابية وترصد 26 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاثة أيام
منوعات
 رئيس جامعة القصيم يتفقد مقرات الاختبارات ويشيد بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية
منطقة القصيم
الكويت تعلن وفاة صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت تعلن وفاة صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي العصيمي في وفاة والدته

أمير منطقة جازان يعزي العصيمي في وفاة والدته

منطقة جازان
أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا

أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا

منطقة عسير
“التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري

“التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري

أبرز المواد

أمير منطقة الجوف يؤكد حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة

أمير منطقة الجوف يؤكد حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=932313
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها في جميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وفق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن مناطق المملكة كافة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن منطقة الجوف كبقية مناطق وطننا العزيز تحظى بدعم للمشاريع في قطاعات الحكومة كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم، بمديري الإدارات الخدمية ضمن زيارته التفقدية لمحافظة القريات لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.
بعد ذلك استعرض وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها، وفي مقدماتها الخدمات البلدية والصحية والتعليمية ومشاريع الإسكان والصرف الصحي والمياه، واستعراض ومناقشة مشاريع النقل والكهرباء بالمحافظة والمراكز التابعة، ودعمها للقيام بأعمالها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطويرها.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف على تنفيذ المشاريع بشكل عاجل، وتقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة، مشدداً بضرورة الالتزام ببروتوكولات العمل، وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في جميع أعمالنا العامة والخاصة ومتابعة ذلك من قبل الجهات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

‏74 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في تعليم الجوف

‏74 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في تعليم الجوف
المختبر المركزي بجامعة الجوف يختتم دورة تدريبية على جهاز المجهر البؤري

المختبر المركزي بجامعة الجوف يختتم دورة تدريبية على جهاز المجهر البؤري
أمير الجوف يتفقد قطاع حرس الحدود العيساوية ويؤكد فخر واعتزاز الوطن ببسالتهم

أمير الجوف يتفقد قطاع حرس الحدود العيساوية ويؤكد فخر واعتزاز الوطن ببسالتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*