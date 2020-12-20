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“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=932316
المناطق - واس

دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.
وحَثّت الهيئةُ المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
ودعت “الزكاة والدخل” المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)،
والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخِدْمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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