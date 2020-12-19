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انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد

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انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد

انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد
http://almnatiq.net/?p=932319
تبوك - علي العميري

انطلقت  صباح اليوم أعمال اختيارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442 في جميع مدارس منطقة تبوك ” عن بعد ”  لـ 200 الف طالب وطالبة.حيث دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العٌمري انطلاقة الاختبارات في مدارس منطقة تبوك “عن بعد” وذلك من خلال لقائه بقائد ومعلمي ثانوية الملك عبدالله وأبنائه الطلاب.واجرى المدير العام كذلك اتصاله بالمساعدين ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة وحثهم على بذل المزيد من الجهود والعناية بالطلاب والطالبات وتسخير مختلف الإمكانيات لخدمتهم. وأكد مدير التعليم على تكامل الاستعدادات بما يعكس العناية والاهتمام التي توليها القيادة الحكيمة بالأبناء الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بيسر وسهولة منوهاً بالجهود التي تبذلها الإدارات بتعليم بالمنطقة ، والتحضيرات المميزة من قائدي وقائدات المدارس وفق خطة ونظام الاختبارات مؤكدًا استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

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