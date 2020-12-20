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“التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري

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“التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري

“التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري
http://almnatiq.net/?p=932322
المناطق - واس

شاركت المؤسسة العامة للتقاعد في الندوة المقامة -افتراضياً- من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) حول أثر فايروس كورونا على استثمار صناديق الضمان الاجتماعي في الدول العربية، واستعرضت المؤسسة في مشاركتها في الندوة المقامة يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 نجاحها في تجاوز آثار الجائحة على أدائها الاستثماري.
وقدم تجربة “التقاعد” رئيس إدارة المخاطر والأداء في شركة الاستثمارات الرائدة -الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد – مقرن الدلبحي، والذي تناول في عرضه نجاح استثمارات صندوق التقاعد في تجاوز تأثير الجائحة على الاستثمار رغم تأثر اقتصاديات العالم ككل والتي شهدت انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر هذه الجائحة وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب.
كما استعرض الدلبحي أثناء الندوة رحلة التعافي التي شهدتها استثمارات المؤسسة منذ بداية شهر أبريل من العام الجاري، والتي ساهمت في محو خسائرها التي منيت بها خلال تلك الفترة، محققةً أداءً استثنائياً حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام بعائد أعلى من المستهدف، معتمدة بذلك على منهجية استثمار تعتمد على المراجعة الدورية للتوزيع الاستراتيجي للأصول على المستوين المحلي والدولي، علاوةً على تمركز الاستثمارات المحلية والدولية في أصول ذات مراكز قوية ومع مدراء استثمار أكفاء مما انعكس بالمجمل على تجاوز الجائحة بأقل قدر من الخسائر.
يذكر أن شركة الاستثمارات الرائدة -الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد- قد اعتمدت مطلع العام الجاري وقبل انتشار جائحة كورونا على وسائل التقنية الحديثة وخطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، التي منحتها القدرة على التوقع من خلال السيناريوهات التحليلية لأبرز الصدمات والأزمات والتي كان لها -ولله الحمد- الأثر الكبير في تفادي آثار الجائحة بشكل استثنائي وبكل قوة واقتدار.

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