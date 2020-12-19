احدث الأخبار

أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا
منطقة عسير
 “التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري
أبرز المواد
 انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يؤكد حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة
منطقة الجوف
 “العقيل” ملازم أول طيار بحري
مجتمع المناطق
 بعد بريطانيا.. سلالة كورونا المتحورة تطل في 3 دول
أبرز المواد
 أمانة جدة تبدأ تشجير خمسة محاور بطول 13550 مترا
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية تنفذ 1679 جولة رقابية وترصد 26 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاثة أيام
منوعات
 رئيس جامعة القصيم يتفقد مقرات الاختبارات ويشيد بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية
منطقة القصيم
 أكثر من 104ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم بمدارس تعليم حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 نصف مليون طالب وطالبة يخوضون مضمار الاختبارات عن “بعــد” من خلال ١٨١٩ مدرسة بالشرقية
المنطقة الشرقية
أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا

أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا

منطقة عسير
“التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري

“التقاعد” تستعرض في ندوة “الأيسا” نجاحها في تجاوز آثار جائحة كورونا على أدائها الاستثماري

أبرز المواد
انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد

انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد

منطقة تبوك
“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر

أبرز المواد

أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا

أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا
http://almnatiq.net/?p=932325
المناطق - النماص

انطلقت اليوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٥/٥هجري اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢/١٤٤١حيث يؤدي أكثر من 8657 طالبا وطالبة اختباراتهم افتراضيا بجميع المراحل الدراسية الثلاث والتعليم المستمر،كما توجد حالات مستثناة تؤدي الاختبارات حضوريا في المدارس ،وقد أعدت إدارة تعليم النماص لهذه الفترة جميع التدابير والاستعدادات من قيادات في الأقسام المعنية وميدانيا في المدارس و تقنيا بمتابعة مباشرة من مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي والمساعدِين  حيث يعمل الجميع على قدم وساق لتوفير أقصى مايحتاج أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات من الراحةوالأمان لتأدية اختباراتهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة .هذا وقد أشاد الغامدي بجهود  الأقسام وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطاقم الإداري خلال هذا الفصل ومنذ بداية الجائحةويستمر العطاء للأخذ بأيدي ثروة الوطن إلى برّ الأمان محققين أعلى الدرجات والنجاحات بإذن الله طموحا وعرفانابماقدمته حكومتناالرشيدة لصالحهم وتحسين وتجويد مستقبلهم الزاهر، وأشار الغامدي إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين الأسرة والمدرسةوأكد على أهمية دور لجنة منصة مدرستي ومركز الدعم بها الذي قدم عملاً رائعا ومميزًا خلال الفترة الماضية للمساندة المستمرة و كذلك الهاتف الاستشاري طوال الأسبوع لمعالجة الحالات التي يحتاجها الطلاب والطالبات بتعليم النماص ، وتذليل الصعوبات وتيسير أمور الطلبة ، كما أعدت الإدارة خطة زيارات ميدانية وأخرى متابعة إلكترونية.الجدير بالذكر أنه تم عقد عدد من الاجتماعات منذ وقت مبكر مع قادة وقائدات المدارس لتوضيح آليات و تعليمات الاختبارات والاطلاع على الجديد في دليل تقويم الطالب وإجراءات الاختبارات الإلكترونية والحضورية في الفترة الحالية. وفق الله طلابنا وطالباتنا لكل خير 

روابط ذات صلة

أمانة عسير تُغلق ١٧٥ محلاً مُخالفاً وتُصادر ٢٨٤٥ كجم أغذية فاسدة مند بداية حملتها

أمانة عسير تُغلق ١٧٥ محلاً مُخالفاً وتُصادر ٢٨٤٥ كجم أغذية فاسدة مند بداية حملتها
إزالة 1267 طناً من النفايات في رجال ألمع

إزالة 1267 طناً من النفايات في رجال ألمع
أمين عسير: لا تهاون في صحة المستهلك وما يُقدّم بالمطاعم يخضع للرقابة

أمين عسير: لا تهاون في صحة المستهلك وما يُقدّم بالمطاعم يخضع للرقابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*