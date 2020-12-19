أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا

المناطق - النماص

انطلقت اليوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٥/٥هجري اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢/١٤٤١حيث يؤدي أكثر من 8657 طالبا وطالبة اختباراتهم افتراضيا بجميع المراحل الدراسية الثلاث والتعليم المستمر،كما توجد حالات مستثناة تؤدي الاختبارات حضوريا في المدارس ،وقد أعدت إدارة تعليم النماص لهذه الفترة جميع التدابير والاستعدادات من قيادات في الأقسام المعنية وميدانيا في المدارس و تقنيا بمتابعة مباشرة من مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي والمساعدِين حيث يعمل الجميع على قدم وساق لتوفير أقصى مايحتاج أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات من الراحةوالأمان لتأدية اختباراتهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة .هذا وقد أشاد الغامدي بجهود الأقسام وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطاقم الإداري خلال هذا الفصل ومنذ بداية الجائحةويستمر العطاء للأخذ بأيدي ثروة الوطن إلى برّ الأمان محققين أعلى الدرجات والنجاحات بإذن الله طموحا وعرفانابماقدمته حكومتناالرشيدة لصالحهم وتحسين وتجويد مستقبلهم الزاهر، وأشار الغامدي إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين الأسرة والمدرسةوأكد على أهمية دور لجنة منصة مدرستي ومركز الدعم بها الذي قدم عملاً رائعا ومميزًا خلال الفترة الماضية للمساندة المستمرة و كذلك الهاتف الاستشاري طوال الأسبوع لمعالجة الحالات التي يحتاجها الطلاب والطالبات بتعليم النماص ، وتذليل الصعوبات وتيسير أمور الطلبة ، كما أعدت الإدارة خطة زيارات ميدانية وأخرى متابعة إلكترونية.الجدير بالذكر أنه تم عقد عدد من الاجتماعات منذ وقت مبكر مع قادة وقائدات المدارس لتوضيح آليات و تعليمات الاختبارات والاطلاع على الجديد في دليل تقويم الطالب وإجراءات الاختبارات الإلكترونية والحضورية في الفترة الحالية. وفق الله طلابنا وطالباتنا لكل خير