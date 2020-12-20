أمير منطقة جازان يعزي العصيمي في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى مدير عام شؤون الحدود بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية أ. عائد بن راشد العصيمي وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم – رحمها الله- .

وسأل سموه ، الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه عبر أ. عايد العصيمي وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم في فقيدتهم ، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه