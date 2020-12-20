الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” ويستمر العطاء “

المناطق - الجبيل الصناعية

أطلق برنامج رياض أطفال الهيئة الملكية بالجبيل مبادرة ” ويستمر العطاء ” للأطفال غير الملتحقين برياض الأطفال على مستوى المملكة في الفصل الدراسي الأول حيث تهدف المبادرة إلى إثراء الأطفال علمياً واجتماعياً وتربوياً، ونقل المعارف والمهارات الخاصة بهذه المرحلة العمرية.

ولهذا فقد تم تشكيل فريق متخصص من الخبرات التربوية والتعليمية في إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل لبناء الخطة وصناعة المحتوى وإطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل في المبادرة والتواصل مع أولياء الأمور.

ومن جانبه أكد مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل د. سعد الحربي إن مبادرة (ويستمر العطاء) تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل بالعملية التعليمية للاستثمار في جيل المستقبل من خلال دعم البرامج والمشاريع التعليمية الممتدة من مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.

مضيفاً بإن هذه المبادرة تم تنفيذها عن بُعد في مساري (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية) وذلك عبر أكثر من (60) قاعة افتراضية استفاد منها (650) طفلًا من مختلف مناطق المملكة وأشرف عليهم (150) معلمة ومشرفة وقائدة تربوية.

واختتم الدكتور الحربي حديثه بالشكر والتقدير لأولياء الأمور على تفاعلهم ومتابعتهم، مثمنًا الجهود المخلصة والمثمرة التي قدمتها المعلمات والمشرفات والقائدات التربويات واستشعارهن لواجبهن الوطني تجاه هذه الفئة الغالية في نموذج تطوعي يستحق الشكر والتقدير.

الجدير بالذكر أن مبادرة (ويستمر العطاء) تم تقديمها وفق استراتيجيات التعليم الحديثة باستخدام التقنيات المناسبة بأسلوب مشوق والذي حظّي على تفاعل ملحوظ من قبل الأطفال المسجلين وتجاوباً كبيراً من أولياء الأمور حيث سجلت المبادرة معدل استجابة مرتفع بلغ 95%.