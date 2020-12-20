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منصّات “سكني” الرقميّة تُسجّل إقبالاً من المواطنين بالتزامن مع إطلاق مشروع سكني جديد بجدة

منصّات “سكني” الرقميّة تُسجّل إقبالاً من المواطنين بالتزامن مع إطلاق مشروع سكني جديد بجدة
http://almnatiq.net/?p=932398
المناطق - واس

سجّلت المنصّات الرقمّية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي إقبالاً كثيفاً من المواطنين بالتزامن مع طرح البرنامج مشروعاً جديداً للفلل السكنية في محافظة جدة ضمن مشروع خيالا شمال المحافظة، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول لتسهيل تملك المنزل الأول للمواطنين ضمن إجراءات إلكترونية سهلة ميسرة.
وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 على أكثر من 23 ألف اتصال، ونفذ موقع “سكني” 5070 طلباً واستفساراً من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، وتمت معالجة نحو ألفي اعتراض من خلال أيقونة “تحدث معي”، وتستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.
وتجّاوز عدد الزيارات لتطبيق “سكني” خلال الأسبوع الماضي أكثر من 166 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة التي يُوفرها البرنامج مثل: (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي) وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7.
وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” مع أكثر من 6900 استفسار حول الوحدات السكنية التي يتيحها “سكني” ضمن 93 مشروعاً توفر أكثر من 141 ألف وحدة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططاً توفّر أكثر من 178 ألف أرض سكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن تجاوزه لمستهدفاته لهذا العام 2020 قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة حتى أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج حتى نهاية نوفمبر الماضي 256,808 أُسَر، منها 122 ألف سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة.

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