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رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

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رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع
http://almnatiq.net/?p=932402

رأس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي -عبر الاتصال المرئي- اليوم إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع, بحضور معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف وأصحاب المعالي قادة أفرع القوات المسلحة, وقائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالوزارة والجهات المعنية بالوزارة ومدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وناقش الإيجاز خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح (COVID-19) والخطط والمبادرات التي سيتم تنفيذها.
وجرى بحث أهمية مضاعفة الجهود من خلال المبادرات التي أطلقتها خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع لتحصين منسوبي وزارة الدفاع.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

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